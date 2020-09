Finisce con l'Apecar in un fosso, viene soccorso in elicottero

Cronaca

Novafeltria

| 14:53 - 08 Settembre 2020

Oltre a quello che ha coinvolto un 55enne impegnato in alcuni lavori nel terreno agricolo di sua proprietà, a Villa Verucchio, si è registrato un secondo incidente in Valmarecchia, sempre nella mattinata di oggi (martedì 8 settembre). Un anziano di Novafeltria si è infatti ribaltato con il suo apecar, in un piccolo podere di sua proprietà in località Poggio, nel comune di Talamello. E' stata la moglie, non vedendolo rincasare, a precipitarsi sul posto e a trovare l'apecar in un fosso, con all'interno il marito. Immediato l'intervento dei soccorritori. L'anziano è stato portato in ospedale a Cesena con l'elisoccorso.



