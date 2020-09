Motogp a Misano: le prevendite precedono spedite

Sport

Misano Adriatico

| 14:38 - 08 Settembre 2020

Le gradinate del Misano World Circuit pronte ad accogliere gli spettatori in sicurezza.

Cresce l’emozione per questo insolito ma entusiasmante doppio appuntamento con la MotoGP nella Riders’ Land. Il circuito di Misano ha ora una nuova configurazione elaborata per garantirne la fruizione nel rispetto di regole e protocolli ed è pronto ad ospitare in sicurezza un evento sul quale saranno puntati gli occhi di mezzo mondo.



Le prevendite procedono spedite: restano biglietti per le giornate di venerdì e sabato nel primo weekend e la prevendita del secondo gran premio ha ormai raggiunto il 50%.



La App MWC, scaricabile per IOS e Android è indispensabile per orientarsi nel viaggio verso Misano, nella ricerca del parcheggio dedicato alla tribuna prescelta e per tutte le avvertenze da osservare per arrivare al posto in tribuna. La segnaletica è pronta e va terminando il breafing ai 700 steward che si incaricheranno di monitorare gli spostamenti per evitare gli assembramenti dai parcheggi alle tribune.



“Abbiamo una priorità assoluta – il commento dei responsabili del Misano World Circuit - quella di organizzare un evento nella totale sicurezza, sacrificando ognuno un po’ delle abitudini passate. E’ il passo fondamentale da compiere per tornare ad una normalità che tutti vogliamo. Da oggi il circuito vive un po’ una doppia vita, con l’area della cosiddetta ‘bolla’ in qui gravitano i protagonisti della MotoGP completamente separata dal resto”.



LE REGOLE PER UNA MOTOGP SICURA



Scarica la App MWC



Segui la mappa per raggiungere il parcheggio e poi l’ingresso dedicato alla tribuna prescelta



Assicurati di avere con te un documento, fondamentale come il biglietto per entrare in circuito



Non metterti in viaggio se hai un principio di febbre o sintomi influenzali.



Organizza il viaggio partendo per tempo: il circuito accoglierà gli spettatori dalle 7.30 il venerdì e il sabato e dalle 5.00 la domenica. Le moto sono in pista dalle 9.00 venerdì e sabato, dalle 8.20 domenica



Ti consigliamo di indossare la mascherina appena fermi la macchina al parcheggio e di avere con te gel igienizzante, oltre a quello che sarà presente nei dispenser fissi in circuito.



Avvicinati disciplinatamente e in fila indiana, mantenendo le distanze, verso il gate, ascoltando con attenzione le indicazioni degli steward, prepara il biglietto e il documento d’identità così le operazioni saranno più rapide.



All’ingresso, mantenendo 2 mt di distanza dalle altre persone, ti sarà misurata la temperatura, se risulterà di 37,5 gradi o superiore non ti sarà consentito accedere al circuito. Mantieni indossata la mascherina.



Dirigiti verso la tua tribuna, osserva la segnaletica o chiedi informazioni agli steward se necessario, abbi cura di mantenere sempre le distanze.



Una volta seduto, orientati sulla dislocazione dei servizi intorno a te; se ti muovi dal posto, sempre a distanza, in fila indiana e con la mascherina indossata. Avvisi e disposizioni saranno trasmesse anche tramite maxischermi e l’impianto sonoro.



Se percepisci sintomi influenzali, avvisa immediatamente il personale sanitario addetto alla tribuna e allontanati ulteriormente dalle persone vicine



Evita di lasciare la tribuna se noti principi di assembramenti: venerdì e sabato le moto sono in pista fino alle 16.40 e la domenica fino alle 15.00. I megaschermi continueranno a proiettare immagini della giornata del Gran Premio



Non è consentita alcuna invasione di pista alla fine delle gare.



Il rientro verso i parcheggi sarà organizzato per settori e guidato dagli addetti alla sicurezza; dovrà avvenire con le stesse procedure (distanziamento, fila indiana e mascherina indossata) adottate all’ingresso.