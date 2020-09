Sei nuovi dipendenti per il Comune di Verucchio

Attualità

Verucchio

| 13:45 - 08 Settembre 2020

Stefania Sabba, sindaco di Verucchio.

Con l’entrata in servizio di Barbara Boaro, avvocatessa di Fano assunta con il ruolo di istruttore amministrativo, martedì 1 settembre sono saliti a sei i volti nuovi della macchina comunale verucchiese nei primi otto mesi del 2020. Una riorganizzazione resa necessaria da alcuni pensionamenti, ma che ha visto anche l’istituzione di nuovi servizi.



A Boaro sono state affidate le mansioni di Marta Centinaro, che ha lasciato la scrivania dell’ufficio segreteria dopo una vita in municipio. Così come hanno “salutato” l’ente per godersi il meritato riposo l’ex responsabile dell’ufficio tecnico Mauro Barocci e l’ex referente dell’ufficio tributi Pier Luigi Para, sostituiti rispettivamente dall’architetto Maurizio Severini (attualmente part time, ma con la procedura per il tempo pieno già in itinere) e da Gianluca Saracca. Si è invece trasferita all’ufficio tecnico di Santarcangelo per concorso di progressione il giovane ingegnere Silvia Gardini, prontamente sostituita nelle mansioni dall’ingegnere Simone Giunta. Staffetta anche nel ruolo di segretario comunale fra la dottoressa Natascia Salsi e la dottoressa Ilaria Favaro, che da Varese si è trasferita in Romagna e ha preso servizio il 1° agosto. Dal 1° luglio è stato infine istituito l’ufficio stampa e comunicazione del sindaco e della giunta, affidato al giornalista professionista Nicola Strazzacapa.



«Con l’occasione intendiamo ringraziare calorosamente a nome di tutta l’amministrazione quelle persone che hanno prestato servizio in Comune per decenni fino a guadagnarsi il diritto alla pensione e chi lo ha fatto più brevemente, ma con altrettanto grande professionalità, prima di trasferirsi in altri enti. L’ultima in ordine di tempo è Francesca Macchitella, da qualche settimana in Regione e che sarà sostituita entro l’anno. Diamo il benvenuto alle sei nuove figure, insieme a cui stiamo programmando il lavoro futuro» commentano il sindaco Stefania Sabba e l’assessore al personale Roberto Sandon, nel frattempo al lavoro al Piano del Fabbisogno per il prossimo triennio.