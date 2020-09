Villa Verucchio, si ribalta con il trattore: grave trauma al bacino per un 55enne

Cronaca

VillaVerucchio

| 13:01 - 08 Settembre 2020

Il trattore a bordo del quale stava lavorando, in un terreno agricolo di sua proprietà, si è ribaltato: il conducente del mezzo, un 55enne, è rimasto schiacciato sotto il mezzo ed è stato trasportato in ospedale a Cesena, in codice di massima gravità. E' quanto accaduto questa mattina (martedì 8 settembre), intorno alle 10.15, a Villa Verucchio, in via Tenuta Amalia, al civico 62/A. Le dinamiche dell'incidente sono al vaglio dei Carabinieri e dell'ispettorato del lavoro, mentre il ferito ha subito un trauma alla zona addominale e al bacino. Era comunque cosciente. I soccorsi sono stati effettuati dal personale del 118, sul posto con automedica e automedicalizzata.