Posti di polizia nell'estate di Riccione e Bellaria-Igea Marina, ecco com'è andata Alto Impatto

Cronaca

Rimini

| 12:38 - 08 Settembre 2020

Sono stati aperti dal 1 luglio al 31 agosto i posti estivi di polizia di Riccione e Bellaria-Igea Marina, questo su disposizione del questore Francesco De Cicco per dare corpo all'perazione "Alto Impatto per la Riviera di Rimini". L’apertura si è resa possibile con un enorme sforzo organizzativo a cui ha contribuito significativamente il personale della questura, in collaborazione straordinaria con il servizio controllo del territorio che ha inviato 7 equipaggi dei reparti prevenzione crimine da tutta Italia fino al 15 settembre, elevato a 10 nel periodo più “caldo” dell’estate, dal 15 luglio al 15 agosto.

Gli interventi maggiori per contrastare assembramenti e mancato rispetto del distanziamento, oltre che per contenere il fenomeno delle “bande” giovanili. Durante i controlli si evidenzia il caso di una donna, madre di 5 figli minori, sorpresa a più riprese a violare le norme anti covid nei locai notturni. Dagli accertamenti è emerso che per frequentare i locali, violava sistematicamente i doveri di assistenza dei figli minori, di cui la più grande di soli 10 anni e le più piccole due gemelle di 2 anni, permanendo fuori casa anche tutta la notte.



Altro episodio da menzionare è quello relativo ad una cittadina albanese che, alla fine dell mese di luglio, si presentava allo sportello dell'ufficio immigrazione violando gli obblighi di isolamento fiduciario imposto dalla normativa Covid. Titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, si era allontanata dal territorio italiano per andare in Albania e nonostante fosse stata formalmente resa edotta in frontiera e invitata a dichiarare domicilio ove fare l'isolamento previsto dalla normativa di riferimento, si presentava in via Bonsi violando le suddette prescrizioni. Pertanto veniva immediatamente sanzionata amministrativamente con verbale, segnalata agli organi competenti e invitata a rispettare la normativa nazionale.





Numeri dell'operazione



Persone controllate: 13.912

Veicoli controllati: 4.907

Posti di controllo effettuati: 592

Persone tratte in arresto: 74

Persone denunciate in stato di libertà: 220

Sostanze stupefacenti sequestrate: Cannabinoidi 187 gr.; Hashish 1280 gr.; Cocaina 170 gr.; eroina 20 gr.

Armi sequestrate: 10 coltelli e 1 pistola a salve

Contravvenzioni al CDS: 31

Controlli amministrativi a pubblici esercizi per il rispetto delle normative anti Covid/19: 36

Sanzioni per violazioni Covid: 45