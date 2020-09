Sport

Repubblica San Marino

| 12:19 - 08 Settembre 2020

Andrea Giacomoni ha firmato per la Virtus Acquaviva.

La Virtus Acquaviva rinforza la difesa con l'acquisto del centrale classe 1987 Aron Giacomoni, giocatore che in carriera ha disputato più di 100 partite in Serie D e ha indossato diverse maglie, tra cui quelle di Ravenna, Bra e Trento. Arriva dall'Alfonsine e sul Titano ha già giocato con il Tre Penne in occasione del preliminare di Champions' League del 2019.