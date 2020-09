FOTO L'elicottero stana la coltivazione di marijuana: oltre 200 piante sequestrate a Bellaria

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 11:58 - 08 Settembre 2020

Le foto scattate dall'elicottero della Gdf.

Ci è voluto l'elicottero per scoprire e sequestrare un'estesa piantagione di canapa indiana di oltre 200 piante a margine di un corso d'acqua, nel Comune di Bellaria-Igea Marina. La perquisizione del domicilio del titolare dell’area adibita a piantagione, eseguita nell’immediatezza della scoperta, ha permesso di rinvenire anche 4 grammi di droga. Le piante, di altezza ricompresa tra i 70 e i 150 cm, erano tutte in fase di maturazione vegetativa molto prossima alla successiva raccolta e lavorazione. Il terreno era inoltre provvisto di impianto elettrico, impianto di irrigazione composto da tubazione posata sul terreno ed erano inoltre presenti anche attrezzature agricole varie per la coltivazione delle piante. L’area di circa 4800 metri quadrati e lo stupefacente rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro e il coltivatore, un 27enne, è stato deferito a piede libero alla procura della Repubblica di Rimini, per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti nonché segnalato per detenzione di sostanze.