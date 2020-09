Nuovi episodi di 44 Gatti in anteprima nei Giometti cinema, apertura il 12 a Riccione

Eventi

Riccione

| 10:49 - 08 Settembre 2020

Un estratto della locandina di 44 Gatti.

I nuovissimi episodi di 44 Gatti, la serie tv più amata da grandi e piccoli e già fenomeno di costume, saranno presentati in anteprima nei Giometti cinema. L’evento di apertura si terrà al Palariccione sabato 12 settembre dalle 17 con la collaborazione di Rainbow, e sarà un’occasione per le famiglie di immergersi nelle nuove avventure di Gattocarlo, il presentatore dalle sembianze e la voce di Carlo Conti che sarà uno dei personaggi dei nuovi episodi, in onda su Rai Yoyo ad ottobre. Tutti i bambini potranno assistere a un mini spettacolo live con Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, sfilare sull’orange carpet coi protagonisti della serie e partecipare alla lezione di danza con i ballerini della Rainbow crew in occasione dei 25 anni della struttura.



Acquistando il biglietto per lo spettacolo delle 18.30, i bambini avranno la possibilità di prendere parte alla merenda gattastica e ricevere un omaggio speciale. Alle 17 c'è la merenda per tutti al caffè Pascucci bio, segue la 44 Gatti Babydance School (aperta a tutti) e l'Orange carpet con lo spettacolo “Canta e Balla con i 44 Gatti”, per infine ammirare la proiezione in sala (proiezioni alle16.30 e 17.30).



Oltre alla premiere, sabato 12 e domenica 13 settembre ci saranno le proiezioni degli episodi e dei contenuti esclusivi al palazzo dei Congressi e nelle sale Giometti cinema di Rimini (sabato alle 16.30, 17.30 e 18.30, domenica alle 15 con incontro gattastico con Lampo e Milady, poi alle 17.30 e alle 18.30), Tolentino, Matelica e Prato​ in diversi momenti della giornata. Biglietti acquistabili su www.giometticinema.it, tramite app dedicata e presso le biglietterie dei cinema. Domenica a Riccione ci saranno proiezioni alle 16.30, 17.30 e 18.30.

Radio ufficiale dell’evento: Radio Bruno.





44 Gatti

Prodotta da Rainbow in collaborazione con Antoniano e Rai Ragazzi, 44 Gatti è la serie rivelazione che da novembre 2018 sta conquistando un pubblico sempre più ampio, sia in Italia che all’estero. Il successo del classico prescolare made in Italy, nato dall’estro di Iginio Straffi, fondatore e guida del gruppo Rainbow, è in continuo aumento con ascolti e diffusione sempre più capillare a livello mondiale, grazie alla grande attenzione alla qualità del prodotto, ai temi universali, ai contenuti educativi e alle canzoni tratte dal repertorio dello Zecchino D’Oro cantate dal Coro dell’Antoniano.





Rainbow

Il gruppo Rainbow è stato fondato nel 1995 da Iginio Straffi, che è tuttora presidente e amministratore delegato. Il guppo è attivo nel segmento dell’intrattenimento per bambini e teenager ed è una delle principali realtà di riferimento a livello internazionale per la produzione di prodotti televisivi e cinematografici, nonché a livello europeo per la creazione, sviluppo e concessione in licenza di contenuti. Il modello di business del gruppo Rainbow si caratterizza per un elevato grado di integrazione verticale che prevede la gestione diretta di tutto il processo di creazione dei contenuti sino al controllo della loro commercializzazione sul mercato. Nel corso di oltre 20 anni di storia il gruppo ha creato e sviluppato diverse property e oggi può contare su un portfolio di prodotti trasmesso in oltre 100 Paesi, attraverso le diverse piattaforme di broadcasting, e commercializzato tramite aziende leader nei propri settori di riferimento su scala mondiale. L’attività del gruppo Rainbow si focalizza nella creazione e nello sviluppo di contenuti – sia animati sia live action – nella realizzazione di prodotti televisivi e cinematografici ad essi ispirati, nella loro successiva commercializzazione, anche tramite concessione di licenze, nonché nell’attività di produzione animata per società terze.