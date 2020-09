Rimini basket, tessera a Clara Capucci per la prossima stagione

Sport

| 10:01 - 08 Settembre 2020

La nuova tesserata del Rimini happy basket.

Rimini Happy Basket è lieta di annunciare di aver tesserato l'atleta Clara Capucci per la stagione sportiva 2020/2021. Nata a Cesena il 9 novembre del 1997, Clara comincia a giocare nell'Hellas Cervia e resta in giallo/blu fino ai 15 anni. Il trasferimento alla Magika Castel San Pietro le consente di raggiungere risultati prestigiosi: uno scudetto U19 e due finali di A2 perse di un soffio con minutaggi importanti, nonostante la giovane età. Si trasferisce a Milano per studiare design della comunicazione, ma non smette di giocare: due stagioni in Serie B con la BFM e una a metà tra il Sanga Basket in A2 e le Milano Basket Stars in Serie B.



Quest'anno il ritorno a casa, a Cesenatico:

«Sono tornata per motivi di lavoro dopo tanti anni fuori - spiega - e ho trovato nell'Happy Basket la soluzione ideale per continuare a giocare, perché è squadra giovane e piena di entusiasmo. Mi ritengo una giocatrice versatile che può ricoprire più ruoli, dal play all'ala: amo mettere in ritmo le compagne e motivarle se le vedo in difficoltà. Tecnicamente credo che la difesa ed il gioco in post-basso siano i miei punti di forza».

Soddisfatto del neo-acquisto coach Pier Filippo Rossi: «Conosco Clara di fama: è ancora molto giovane ma ha già maturato una notevole esperienza in squadre forti e in una categoria superiore. Giocherà prevalentemente da play-guardia e mi aspetto che ci porti personalità e organizzazione».