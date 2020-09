Per una settimana cambiano gli orari del Metromare per completare il collaudo dei mezzi elettrici

Attualità

Rimini

| 17:56 - 07 Settembre 2020

Cambiano gli orari del Metromare. Fino al 13 settembre, le corse serali termineranno con due ore di anticipo per consentire l'attività propedeutica all'avvio definitivo nel format definitivo con i mezzi elettrificati. L’ultima corsa in partenza da Rimini sarà quella delle 23:44, da Riccione l’ultima sarà quella delle 23:50.

Sul tema torna anche il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi, che sottolinea: “Siamo intenzionati a far proseguire le corse di Metromare fino alla fine dell’anno. Primo, perché se ne valuta positivamente l’andamento dei flussi durante il periodo estivo, numeri che dimostrano, in linea con la fase del primo esercizio sperimentale, come Metromare aggiunga utenza e non la sottrae ad altre linea, compresa la 11, la storica filovia sul mare. Secondo, perché nella fase di limitazione della capienza dei mezzi del TPL, limitata all’80% del totale, Metromare può fornire un contributo importante per offrire un servizio a tutti gli utenti, compresi gli studenti che si recano agli istituti scolastici vicino al mare, ma non solo. In questi giorni si valuteranno i costi e il programma di esercizio e si prenderanno le decisioni più opportune per rafforzare i servizi di TPL a Rimini e provincia. Tutto questo mentre continuano le attività funzionali all'ottenimento del collaudo definitivo delle opere e dei mezzi da parte del Ministero delle Infrastrutture, che potranno ovviamente comportare qualche sospensione all'esercizio della linea".