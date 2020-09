Aveva le dosi di hashish pronte da spacciare: pusher arrestato dai carabinieri a Cattolica

Cronaca

Cattolica

| 16:47 - 07 Settembre 2020

Un altro pusher, stavolta un cattolichino di origine belga di 63 anni, è stato arrestato dopo essere stato pedinato e osservato dai carabinieri di Cattolica che sospettavano, assieme a quelli di Riccione, si occupasse di spaccio di droga. E infatti l'uomo, pregiudicato, è stato perquisito e acasa e trovato in possesso di una decina di dosi preconfezionate di hashish pronte per la vendita, assieme a tutto il materiale necessario per preparare la roba. Il rito direttissimo ha confermato l'ipotesi investigativa.