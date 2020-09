Settembre a Riccione è il mese dei fiori e della floricoltura

Eventi

Riccione

| 15:48 - 07 Settembre 2020

Orchidea.

Orchidee rare, rose inglesi profumate, gigli, camelie, gardenie bianche per i baveri degli abiti maschili, il mondo dei fiori si trasferisce a Riccione per quattro giornate davvero speciali.

Settembre a Riccione sarà il mese dei fiori, delle passeggiate profumate nei viali colorati dai tanti stand di piante e di ornamenti floreali. Due le manifestazioni che avranno come protagonista il mondo vegetale e l'outdoor alle quali il Comune di Riccione ha concesso il patrocinio “Viale Gramsci in fiore” e "Fiori del Mare" di viale Dante.

“Viale Gramsci in fiore” si svolgerà il 19 e 20 settembre in viale Gramsci appunto e sarà in l'occasione per ammirare come grazie agli organizzatori della manifestazione tutto il viale verrà invaso dagli stand floreali e vivaistici, regalando un colpo d’occhio davvero particolare, caratterizzato da colori cangianti e dai profumi dei fiori in esposizione, dove si potranno trovare proposte particolari, arredi da giardino, composizioni artistiche con fiori e piante, il tutto proposto con particolare attenzione agli allestimenti al fine di offrire un market diverso ed originale.

La terza edizione della manifestazione ”Fiori del Mare” si svolgerà il 26 e 27 settembre in viale Dante. La manifestazione consiste in una mostra mercato del settore floro-vivaistico con la partecipazione di produttori del settore provenienti da diverse regioni d’Italia, che esporranno la loro merce con particolare attenzione agli allestimenti al fine di offrire un market diverso ed originale e di presentare viale Dante come un giardino in fiore.