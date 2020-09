A Riccione spiagge libere accessibili e attrezzate fino a fine ottobre

Attualità

Riccione

| 15:15 - 07 Settembre 2020

Le spiagge libere di Riccione non chiudono e la stagione balneare, meteo permettendo, andrà avanti fino al 30 ottobre, così da permettere ai turisti che vorranno usufruire delle 17 spiagge libere che offre la "Perla Verde" di trovare almeno fino al 15 ottobre gli allestimenti per i distanziamenti previsti dalle normative sanitarie nazionali. I protocolli sanitari sono diffusamente noti e restano in vigore fino alla fine dello stato emergenza al 15 ottobre. Fino a questa data quindi nelle 10 spiagge libere più grandi, resteranno la passerella larga 3 metri e i posti contrassegnati con paletti e corde, larghi 12 metri quadrati. L'attività balneare invece e quindi il servizio di salvataggio si concluderà il 13 settembre.

Si è invece concluso a fine agosto il servizio di Croce Rossa Italiana, Comitato di Riccione e Croce Blu, comitato di Riccione sulle spiagge libere. "Siamo stati presenti da piazzale Roma, anche con la postazione fissa e la tenda della Croce Rossa, fino alle spiagge libere del confine sud di Riccione - racconta Roberto Silvestri, presidente del Cri Comitato di Riccione - Devo dire che la stagione è andata molto bene. Le persone accoglievano bene la nostra presenza forse perché abbiamo una divisa rassicurante". "Abbiamo prestato servizio su piazzale Azzarita e in zona 122 con tre volontari al giorno, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17 - spiega Giorgio Mignani, presidente Croce Blu Riccione -. Ci sono stati giornate davvero affollate nelle spiagge libere di Riccione ma devo dire che il bilancio è positivo perché i turisti sono stati educati e i distanziamenti sempre rispettati".

Bilancio positivo anche per il servizio di trenino messo a disposizione dal Comune di Riccione per i turisti che soggiornano nelle strutture della Perla Verde. Raccogliendo le richieste degli operatori turistici, bagnini e albergatori, per una più omogenea distribuzione dei bagnanti lungo tutto il litorale riccionese, il Comune di Riccione ha messo a disposizione fino al 23 agosto, il trenino gratuito con due vagoni che ha viaggiato sulla tratta viale Torino, viale Milano e viale D'annunzio e vice versa, dalle 8 del mattino fino alle 20.