Doppio tamponemento a catena in A14: un morto e diversi feriti in due incidenti distinti

Cronaca

Cesena

| 13:33 - 07 Settembre 2020

Foto di repertorio.

L'A14 torna a tingersi di rosso per un brutto incidente a catena che è stato innescato lunedì mattina al km 83 tra Cesena nord e Forlì, quindi direzione Bologna. Un mezzo pesante avrebbe tamponato una Volkswagen a bordo della quale si trovava un uomo, non ancora identificato, che purtroppo ho perso la vita. Nell'incidente sono state coinvolte altre due auto dalle quali sono stati estratti due feriti; su uno dei due mezzi stava rientrando una famiglia dopo le vacanze trascorse proprio nel Riminese. Rilievi a cura della polizia stradale e lunghe code da gestire, anche se l’incidente è stato risolto attorno alle 14.30 quando ancora si registravano code anche di 7 km, in costante diminuzione. Agli utenti provenienti da Ancona e diretti verso Bologna si consigliava di uscire alla stazione di Cesena Nord, percorrere la SS9 Via Emilia e rientrare alla stazione di Faenza.

Circa un'ora prima al km 60, quindi vicino all'uscita per Ravenna, altro incidente domino tra diverse autovetture. Due 30enne sono stati soccorsi in codice 2 di media gravità assieme a una 26enne, mentre il 43enne a bordo dell'altra vettura ha riportato un codice uno. Sul posto di nuovo la stradale, i vigili del fuoco e tre mezzi di soccorso. I feriti sono stati trasportati tutti all'ospedale di Imola.