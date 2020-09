Furbetti dei rifiuti, stretta del comune di Misano Adriatico

Attualità

Misano Adriatico

| 12:02 - 07 Settembre 2020

Rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti.

Non si ferma l’attività del Comune di Misano Adriatico per contrastare i comportamenti di coloro che abbandonano i rifiuti al di fuori dei luoghi deputati, pur con tutte le opportunità per farlo correttamente e nel rispetto dell’ambiente.

Da qui l’attività avviata, concertata con Hera, di distribuire a circa 500 utenti delle periferie i contenitori necessari per depositare i rifiuti nel proprio domicilio, eliminando nel contempo i bidoni lungo le strade e al fianco dei quali troppo spesso vengono abbandonati i rifiuti.

"Vogliamo ridurre ulteriormente gli abbandoni – spiega l’Assessore all’Ambiente Nicola Schivardi – adottando questi provvedimenti che esporranno coloro che hanno certe pessime abitudini ad ulteriori rischi e quindi più pesanti sanzioni”.

La distribuzione di quanto necessario al ‘porta a porta integrale’ è già avviata, i cittadini sono stati avvisati dei cambiamenti in cui sono riportate le novità che saranno introdotte con il nuovo sistema e le tempistiche.

Al termine della distribuzione in corso del kit per carta, plastica e vetro, dal 14 settembre si avvierà il nuovo servizio porta a porta e dal 22 settembre si procederà con la rimozione dei contenitori stradali.

I sacchi per carta e plastica/lattine sono da 110 litri e verranno raccolti con cadenza quindicinale, mentre per il vetro ogni utenza domestica riceverà un contenitore da 40 litri da esporre con cadenza quindicinale.

Sabato 26 settembre e sabato 5 ottobre, chi non avesse ricevuto quanto utile ad avviare il nuovo servizio di raccolta porta a porta, potrà recuperare i contenitori la mattina alla sala del Comitato Scacciano.

Nel frattempo, procede con la seconda fase l’attività della squadra di addetti comunali dedicati al servizio di ‘Pronto Intervento Green’. Ogni mattina dalle 7.00 parte la perlustrazione nelle zone della città per risolvere situazioni di degrado e segnalate dai cittadini. In tre mesi sono stati raccolti oltre 300 sacchi di rifiuti recuperati da aree ‘vittima’ di pessimi comportamenti individuali.