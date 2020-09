Cronaca

Rimini

| 11:18 - 07 Settembre 2020

Vigili del fuoco in azione.

Auto in fiamme nella notte in via Cesare Abba a Rimini. E' successo intorno alle 2 della notte tra domenica e lunedì. Le cause sono ancora al vaglio. L'incendio ha completamente distrutto una Smart parcheggiata. Danni da calore per una 500, una recinzione, un albero e la facciata di un edificio al civico 6. Sul posto i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona. Presente anche una pattuglia di Carabinieri.