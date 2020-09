Ciclismo: risultati positivi per il team Benessere e Sport, in questo week end

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 09:18 - 07 Settembre 2020

Corridori della Benessere e Sport.

Villagrappa di Forlì è sicuramente circuito che esalta le doti dei corridori della Benessere e Sport, leggermente ondulato e spesso con vento che soffia per un lungo tratto del circuito in senso contrario alla marcia dei concorrenti costringe chi gareggia ad impegnarsi al massimo ed esalta la compattezza di squadra. Ed è proprio questo fattore che ha permesso alla Benessere e Sport sabato 5 settembre di conquistare una vittoria con Paolo Manfroni nella categoria Super Gentleman B, un secondo posto con Claudio Ardondi, un quarto con Emilio Roncassaglia e un quinto con Ivano Garavini, tutti nella stessa categoria. Ottimi risultati anche dalle altre categorie con Alfredo Novelli terzo e Claudio Valentini quarto nella categoria Super Gentleman A mentre nella categoria Veterani ottimo secondo per Silver Lazzari. Domenica 6 settembre a Occhiobello (RO) per una cronometro individuale, Alvaro Raimondi, nonostante i sei mesi di inattività, è riuscito a conquistare un ottimo secondo a soli 4 secondi dal primo.