Quarantena Covid, la partita di calcio San Marino - Lichtenstein si giocherà a Rimini

| 07:32 - 07 Settembre 2020

Cambia la sede dell'incontro San Marino - Lichtenstein in programma martedì 8 settembre. La repubblica del Titano è inserita dal Governo svizzero, cui il Lichtenstein fa riferimento in termini di misure anticontagio, tra i Paesi per i quali è obbligatorio un periodo di quarantena al rientro in patria. E' questo il motivo per l'incontro di Nations League invece che al San Marino Stadium si giocherà al Romeo Neri di Rimini, alle 20.45. Ne dà notizia la Federazione sammarinese. Il Liechtenstein sosterrà l'allenamento ufficiale lunedì allo stadio riminese alle 11. San Marino invece si allenerà alle 19 nello stadio di casa.