Meteo Rimini: cede alta pressione, settimana inizia con maggior variabilità

Attualità

Rimini

| 16:05 - 06 Settembre 2020

Foto Stiv Gentili.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 06/09/2020 ore 15:00



Un temporaneo cedimento della pressione potrà determinare maggiore nuvolosità in transito nel corso di Lunedì 7 Settembre. La probabilità di precipitazioni sul territorio Riminese sarà bassa, seppur non esclusa. Migliora da Martedì con maggiori schiarite.

Si consiglia di consultare comunque l’allerta di Protezione Civile n.068 emessa per la giornata di Lunedì 7 Settembre



Lunedì 7 Settembre 2020



Stato del cielo: In prevalenza sereno al mattino, nuvolosità variabile nel corso del pomeriggio con addensamenti cumuliformi più probabili sui settori appenninici. Temporanei annuvolamenti serali fin sulla costa.

Precipitazioni: pressoché assenti. Rimane bassa la probabilità di isolati rovesci tra pomeriggio e sera, prima sui settori appenninici e successivamente sulle aree pianeggianti e costiere. Incertezza sulla distribuzione delle precipitazioni a scala regionale.

Temperature: minime comprese tra +14°C e +18°C, massime comprese tra +25°C e +26°C.

Venti: deboli/moderati dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso, tendente a divenire mosso specialmente al largo tra pomeriggio e sera.

Attendibilità: medio-alta.



Martedì 8 Settembre 2020



Stato del cielo: da parzialmente nuvoloso a poco nuvoloso in mattinata, in prevalenza sereno nella seconda parte di giornata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +15°C e +18°C, massime comprese tra +24°C e +26°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: da mosso a poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Mercoledì 9 Settembre 2020



Stato del cielo: in prevalenza sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +13°C e +17°C, massime comprese tra +25°C e +27°C.

Venti: a regime di brezza.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Linea di tendenza: proseguirà all’insegna di tempo prevalentemente stabile la settimana, con temperature in lieve aumento tra Giovedì 10 e Sabato 12 Settembre. Possibili addensamenti a evoluzione diurna sui settori appenninici associati a qualche rovescio pomeridiano in forma isolata.



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram