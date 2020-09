FOTO Il pianoforte di Cesare Picco illumina l'alba sulla spiaggia riccionese

Attualità

Riccione

| 14:09 - 06 Settembre 2020

Foto Daniele Casalboni.

Questa mattina (domenica 6 settembre) la spiaggia di Riccione è stata il palcoscenico dell’ultimo appuntamento di Albe in controluce, la rassegna di spettacoli al sorgere del sole, un’anteprima speciale di Riccione TTV Festival, manifestazione biennale dedicata ai rapporti tra il teatro e le altre arti performative a cura di Riccione Teatro.

Il pianoforte di Cesare Picco, pianista e compositore di fama mondiale, ha accompagnato tre danzatori DanceHaus Company (Samira Cogliandro, Cristian Cucco e Giovanni Leone) in Rituale per una nuova alba, una magia celebrata in riva al mare dove la coreografia e la musica si sono fuse con gli elementi e con lo spettacolo dell’aurora.