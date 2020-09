Triathlon: dopo Alessio, anche la sorella Sara è campione italiana (cat. Youth A)

Sport

Rimini

| 13:08 - 06 Settembre 2020

Sara Crociani sul podio.

Dopo Alessio Crociani, anche la sorella Sara sale sul gradino più alto del podio nei campionati italiani di Triathlon juniores, categoria Youth A, che si sono disputati a Lovadina di Spresiano, nel trevigiano. La giovane atleta della Raschiani Triathlon Pavia ha tagliato il traguardo in 24 minuti e 56 secondi, precedendo di circa 18 secondi Zoe Orsolini del Firenze Triathlon (25 minuti, 14 secondi e 297 decimi). Terza la riminese Alice Alessandri del Td Rimini, in ritardo di 24 secondi rispetto alla vincitrice (25 minuti, 19,933 secondi il suo tempo). Sempre del Td Rimini era in gara Giulia Casadei, che ha ottenuto un buon quinto posto, tagliando il traguardo in 25 minuti, 21 secondi e 868 decimi.