FOTO Successo per la prima serata di Rocca di Luna. L'edizione 2020 celebra il cinema

| 12:56 - 06 Settembre 2020

Immagini dell'edizione 2020 di Rocca di Luna.

Buona la prima per l'edizione 2020 di Rocca di Luna, il tradizionale appuntamento che si è aperto ieri a Montefiore Conca per proseguire quindi nella giornata di oggi (domenica 6 settembre). Un'edizione, quella 2020, che celebra la Settima Arte, il mondo della cinema nelle sue mille sfaccettature, nell'anno del centenario dalla nascita di Federico Fellini.

Tra gli eventi di oggi all'Arena Raciti: alle 18 "La voce dalla luna", con i Tordi in concerto, un trio indie influenzato da techno, jazz e punk, che propongono uno spettacolo fusione di musica, cinema e teatro. Alle 19.30 "Live on air alone", in consolle la performer NicoNote, con pezzi inediti e cover, da Tuxedomoon a Tenco, da The Morphine a Elvis Presley, Henry Purcell o Leonard Cohen, passando per Frankie Goes to Hollywood. Alle 21 "8 ½", Angelo Anastasio in concerto: 40 anni di musica, con una menzione speciale a quella cinematografica, grazie a uno dei più grandi chitarristi della storia della musica italiana.