A Coriano crolla parte dell'antico palazzo Tomasetti, intervengono i Vigili del Fuoco

| 11:55 - 06 Settembre 2020

Il casolare crollato a Coriano.

Il crollo di una parte di palazzo Tomasetti, una struttura disabitata a Coriano, ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, in località Cavallino, nella serata di sabato verso le 21.Una volta sul posto, i pompieri hanno innanzitutto chiuso la strada per procedere alla messa in sicurezza della zona. Saranno gli esami dei tecnici comunali ad analizzare la situazione per prevenire ulteriori cedimenti della struttura, che è un palazzo di antica costruzione risalente al XVIII secolo. Sono intervenuti, assieme ai vigili del fuoco, anche Carabinieri e Polizia Municipale.