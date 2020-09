Misano Adriatico: un ulivo in ricordo delle persone scomparse durante l’emergenza covid

Attualità

Misano Adriatico

| 11:29 - 06 Settembre 2020

Un momento della piantumazione.

Un ulivo in memoria dei cittadini misanesi scomparsi durante l’emergenza Covid, ai quali non è stato possibile dare un dignitoso saluto a causa delle misure per il contenimento del contagio. L’albero del ricordo è stato piantumato del tardo pomeriggio di ieri, sabato 5 settembre, nella frazione Cella, su iniziativa del Comitato di frazione. Un momento sentito e toccante al quale hanno preso parte l’assessore Manuela Tonini e il parroco della Cella.

“A nome dell’amministrazione comunale desidero esprimere un sincero ringraziamento al Comitato di frazione ‘Insieme per la Cella’ per questa lodevole iniziativa – commenta l’assessore Tonini -. E' stato per me un momento molto emozionante, in cui abbiamo voluto esprimere la vicinanza di tutta Misano alle famiglie che hanno perso un loro caro, ieri presenti alla piantumazione dell’ulivo. Il momento è culminato con la presentazione di una stele di vetro che riporta una dedica a ricordo dei nostri concittadini scomparsi. Una perdita che ha colpito duramente non solo le famiglie, ma anche tutta la nostra comunità”.