Attualità

Riccione

| 11:26 - 06 Settembre 2020

La macchina autoscontro abbandonata.

Un insolito “parcheggio” per una macchina autoscontro piazzata in strada in viale Dante, angolo viale Cilea a Riccione. Sicuramente una insolita bravata di qualche “guascone” che si è divertito a prelevare da una pista dell’attrazione il mezzo per poi abbandonarla in una delle vie dello shopping riccionese. I responsabili però non hanno fatto i conti con le videocamere di sorveglianza che, con ogni probabilità, saranno visionate dalle forze dell’ordine.