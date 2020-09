Triathlon: il riminese Crociani si conferma campione italiano Juniores su distanza sprint

Sport

Riccione

| 18:42 - 05 Settembre 2020

Alessio Crociani dopo l'arrivo vincente.

Il triatleta riminese Alessio Crociani, del Triathlon Team Riccione, si è laureato campione italiano Juniores su distanza sprint. Nel 2019 aveva trionfato a Bracciano, oggi (sabato 5 settembre) si è confermato a Lovadina di Spresiano, nel trevigiano.



Crociani, classe 2001, ha concluso il circuito in 54 minuti e 34 secondi, rifilando un distacco importante ai due piazzati sul podio: Alessandro De Angelis (Minerva Roma), che ha tagliato il traguardo in 56 minuti e 21 secondi, e Tommaso Paoletti (Firenze Triathlon), 57 minuti e 15 secondi. Crociani è stato il più veloce in tutte e tre le sessioni di gara: 9 minuti e 10 secondi per completare la frazione di nuoto, 28 minuti e 26 secondi per quella in bicicletta, infine 16 minuti e 11 secondi per la frazione di corsa. Il campioncino riminese ha dunque rispettato i favori del pronostico, conquistando con merito, al termine di un'ottima prestazione, il gradino più alto del podio.