Calcio: l'Under 17 del Vis Misano parteciperà al campionato regionale Elite

Sport

Misano Adriatico

| 15:37 - 05 Settembre 2020

Stadio Santamonica di Misano.

Il comitato regionale Figc ha ufficializzato la partecipazione dell'Under 17 (annata 2004) del Vis Misano al campionato regionale Èlite di categoria.



"Voglio condividere con tutta la grande famiglia del Vis Misano - riferisce Andrea Signorini Responsabile Attività Giovanile - la soddisfazione e l'emozione per questa bellissima notizia;

saremo l'unica squadra della provincia di Rimini insieme al Rimini Calcio a disputare questo prestigioso campionato;

dal punto di vista organizzativo e logistico certamente sarà un impegno notevole da parte della Società, dello staff tecnico, delle famiglie e dei ragazzi ma se vogliamo proseguire nella politica di crescita dei nostri giovani calciatori è un occasione da cogliere al volo e affrontare con tanto entusiasmo, umiltà e spirito di sacrificio. Un ringraziamento va naturalmente al gruppo dei 2003, Staff e calciatori, che sul campo hanno ottenuto nella passata stagione sportiva un prezioso secondo posto nella fase regionale Under 17 e hanno passato questa avventura ai 2004. Come dico spesso il lavoro paga, programmazione e organizzazione sono indispensabili per fare calcio giovanile".



Sotto il coordinamento del responsabile tecnico Gian Luca Righetti l'attività del settore giovanile presso il centro sportivo Misano Football City di via Platani riprenderà ufficialmente a partire da Lunedì 7 Settembre; per informazioni e iscrizioni contattare il numero 3355223051.