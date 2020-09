Cattolica: nuovo comandante della Capitaneria incontra il sindaco Gennari

Attualità

Cattolica

| 13:11 - 05 Settembre 2020

Il sindaco Gennari ha ricevuto il nuovo comandante Marcello Monaco.

Passaggio di consegne ai vertici della Capitaneria di Rimini. Dopo due anni di comando il capitano di Fregata Pietro Micheli, in trasferimento alla Direzione Marittima del Lazio, ha ceduto l'incarico al capitano di Fregata Marcello Monaco, proveniente dalla Direzione marittima delle Marche. Monaco - sposato, e padre di due figlie - è nato a Taranto, ha 49 anni, ed è laureato in giurisprudenza. Ha ufficialmente preso servizio da ieri dopo la cerimonia alla presenza del Direttore marittimo dell'Emilia-Romagna, Giuseppe Sciarrone. Nei giorni scorsi si è svolto un cordiale incontro a Palazzo Mancini tra il sindaco Mariano Gennari ed i due comandanti. Il primo cittadino ha dato il benvenuto a Monaco ed ha ringraziato l'uscente Micheli per il lavoro svolto. L'appuntamento è stato anche utile per parlare delle future collaborazioni tra amministrazione comunale e Guardia Costiera.