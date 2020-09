Attualità

Rimini

| 12:32 - 05 Settembre 2020

Lavatrice abbandonata in via Pascoli, incastrata perfettamente tra un albero e il paletto del marciapiede. E' quanto segnala un nostro lettore di Rimini, che scrive: "Li vengono a prendere gratis a casa ma, evidentemente, è più comodo abbandonarli a bordo strada in via Pascoli che fare una telefonata".