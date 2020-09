Le spiagge del polo est di Bellaria ospitano i campioni di Beach Volley

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:29 - 05 Settembre 2020

Si torna a calcare la sabbia e a schiacciare sotto il sole di settembre. L'Associazione Italiana Beach Volley con i suoi tanti club affiliati muove i suoi passi tra gli arenili italiani e lo fa con un circuito incredibile, il BPER Beach Volley Italia Tour, grazie alla partnership di BPER Banca ed E-R Vince lo Sport e alla collaborazione di Caponigri Events & Communication. Wilson sarà il pallone ufficiale di tutti gli eventi. La prima tappa oggi (sabato 5 settembre) e domani (domenica 6 settembre) nella splendida cornice del Polo Est Village a Bellaria, una delle patrie di questa disciplina. I migliori beacher italiani si daranno appuntamento per vivere la parte finale di stagione del beach volley che a causa Covid19 non è si è potuta svolgere nella sua interezza. Per questo sarà un mese da vivere a pieni giri. Il 12-13 sarà la volta di Modena, poi pausa un week-end per riprendere il 26 e 27 settembre a Viareggio. Tornei di grande partecipazione e qualità, ben 10mila euro di montepremi complessivo da dividere tra maschile e femminile.



Tutti gli eventi saranno organizzati con presenza contingentata del pubblico in base alle normative delle regioni che ospitano il torneo e con la massima attenzione e il massimo rispetto dei protocolli emanati dall'ASI, l'Ente a cui AIBVC è affiliato, che si attiene alle regole dettate dal Comitato Tecnico Scientifico per garantire la sicurezza di tutti.



In campo maschile scenderanno in campo i migliori atleti, la coppia numero uno del tabellone è composta dai romani Fabrizio Manni e Carlo Bonifazi, capaci tra il 2018 e il 2019 di inanellare undici podi consecutivi al campionato italiano. Non mancheranno i forti Andrea Lupo e Francesco Vanni, quarti nella tappa tricolore di Caorle e sempre nei primi posti del circuito nazionale. E poi ancora l'ex campione italiano Gianluca Casadei in coppia con Davis Krumins. Sorprese potrebbero arrivare dal duo Di Stefano-Casellato o dagli stranieri Julio Nascimento-Jefferson Pereira.



In campo femminile confermata la partecipazione della campionessa italiana 2019 Jessica Allegretti, che giocherà con Ludovica Rossi. Mazzotti-Bertozzi sono le numero due del torneo, interessante il tandem tutto capitolino Giorgia Gianandrea e Jennifer Luca.



Le tappe potranno essere seguite in diretta su Radio Bruno, su Sport2U Webtv, la web tv di e OA Sport e OA Plus, agli indirizzi www.sport2u.tv, www.oasport.it e www.oasport.it/oaplus, ovviamente sulle pagine Facebook collegate a Beach Volley Italia Tour e AIBVC.