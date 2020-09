Accoltellato al torace dopo una lite, grave un ragazzino di 14 anni

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 07:27 - 05 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Sono gravi le condizioni di un minorenne riminese di 14 anni accoltellato al torace nella tarda serata del 4 settembre in via Roma nel parco comunale di Bellaria Igea Marina. Il contesto nel quale si è sviluppata la violenza non è chiaro: a ricostruire quanto accaduto ci stanno pensando le forze dell'ordine. Da quanto appreso il ragazzino era in compagnia di altri giovani, poi la lite e l’accoltellamento. Immediati i soccorsi del 118 e l’arrivo delle volanti, dei carabinieri del Radiomobile. Il 14enne, dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Bufalini" di Cesena.