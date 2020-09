Riccione, Vescovi (PD): "intervenire per evitare file di anziani agli ambulatori medici"

Attualità

Il capogruppo del Pd nel consiglio comunale di Riccione, Sabrina Vescovi, chiede all'amministrazione comunale di intervenire, assieme all'Ausl Romagna, predisponendo «ogni misura necessaria a prevenire il disagio e i rischi connessi» al pensionamento di diversi medici di base del territorio. «L'Ausl Romagna sta gestendo le sostituzioni garantendo all’utenza la continuità del servizio ma questo non significa che i cittadini non siano smarriti e abbiano bisogno di indicazioni e supporto», rileva infatti la Vescovi. A preoccupare è in generale la gestione dei flussi presso gli ambulatori della medicina di gruppo, a cui i Riccionesi si rivolgeranno nelle prossime settimane, per effetto della campagna vaccinale contro l’influenza, e per effetto del maggior livello di allerta che le influenze stagionali induranno nei pazienti: «L’emergenza da Coronovirus potrebbe innescare una serie di difficoltà operative che ricadranno in modo diretto sugli ambulatori di medicina di gruppo e conseguentemente sui pazienti». Nel dettaglio, spiega il capogruppo del Pd, «Gli ambulatori della medicina di gruppo servono oltre 25.000 riccionesi», per cui, essendo contingentati gli ingressi nelle sale d'attesa, potrebbero esserci lunghe file all'aperto: «Sarebbero quindi utili servizi di pre-accoglienza e strutture esterne per ricevere e accogliere in sicurezza le persone. Spesso anziani che poca dimestichezza hanno con il fascicolo sanitario elettronico e le ottimizzazioni che questo comporta». Chiosa la Vescovi: «L’autunno e l’inverno sono alle porte, formare file esterne agli ambulatori della medicina di gruppo potrebbe rappresentare un elemento di criticità, sia perché le persone che rimarrano esposte al freddo che per il rispetto delle regole di distanziamento anti Covid»