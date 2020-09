Attualità

Rimini

| 16:13 - 04 Settembre 2020

La cerimonia del passaggio di consegne.

Oggi, venerdì 4 settembre 2020, presso la sede della Capitaneria di porto di Rimini, alla presenza del Direttore Marittimo dell’Emilia-Romagna, Capitano di Vascello Giuseppe Sciarrone, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento al Comando del Compartimento Marittimo di Rimini.

Dopo due anni di Comando il Capitano di Fregata Pietro Micheli, in trasferimento a Civitavecchia presso la Direzione Marittima del Lazio, ha ceduto l’incarico al Capitano di Fregata Marcello Monaco, proveniente dalla Direzione Marittima delle Marche. La cerimonia si è svolta in forma ridotta e senza invitati e Autorità Civili Militari, a causa delle restrizioni in materia di sicurezza sanitaria in essere. Nel porgere i saluti e il proprio sentito ringraziamento al personale dipendente del Compartimento marittimo di Rimini, il Comandante Pietro Micheli ha ricordato il suo periodo di permanenza a Rimini, sottolineando la sinergia d’intenti e gli ottimi rapporti con le Istituzioni ed Autorità locali, nonché il costante impegno del personale, rivolto al servizio dell’utenza e della sicurezza del mare e che non si è fermato durante i difficili momenti della prima fase dell’emergenza epidemiologica. Il Comandante Micheli ha anche ricordato le vittime che la popolazione locale ha pianto. Il Comandante entrante, ha sottolineato di essere onorato ed entusiasta dell’incarico conferitogli che svolgerà in continuità con il suo predecessore. Il Compartimento marittimo di Rimini, sede di una giurisdizione antica e con tradizioni strettamente legate al mare e alla pesca, comprende un vasto territorio che abbraccia due province e rappresenta una realtà che vive per molte attività produttive strettamente connesse alle competenze del Corpo delle Capitanerie di Porto. Continueremo ad operare a tutela dell’ambiente marino e della sicurezza in mare, a favore della collettività tutta e di chi, dal mare e dalle spiagge, trae il proprio sostentamento. Il Direttore Marittimo dell’Emilia Romagna ha ringraziato il Capo del Compartimento uscente per l’eccellente lavoro svolto, rivolgendo un sentito augurio al Capitano di Fregata Marcello Moncao per il prestigioso Comando appena assunto.