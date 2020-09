San Giovanni: successo per le serate in tenda dedicate alle famiglie

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 15:50 - 04 Settembre 2020

Tendata al parco Asmara di San GIovanni in Marignano.

Continuano le attività del "RegnodiFuori", presso il Parco Asmara di San Giovanni in Marignano, preso in gestione dell'associazione da alcuni mesi. Nel periodo estivo sono state promosse iniziative a contatto con la natura per grandi e più piccoli. La scorsa settimana, tra gli eventi, l'incontro con il simpatico bagnino cattolichino Lorenzo "Lorenz" Ercoles. Molto apprezzate soprattutto le tendate in famiglia: la terza è in programma per domani (sabato 6 settembre). Sono state infatti piantate oltre 50 tende, per un totale di oltre 100 persone coinvolte complessivamente. Si tratta di un’attività a contatto con la natura per le famiglie: ci si presenta al parco nel tardo pomeriggio, quando viene offerta una degustazione di benvenuto, si prosegue con il montaggio tende, la cena al sacco e a seguire l’animazione con una passeggiata in notturna, giochi e letture, e al mattino colazione. Il tutto in completa sicurezza e rispettando tutti i protocolli Covid. Soddisfatta l'amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano, che in una nota evidenzia: "Siamo davvero felici che anche questo progetto sia diventato realtà e speriamo che tantissime famiglie possano conoscere questa esperienza e partecipare ad una delle tante proposte messe in campo dall’associazione”.