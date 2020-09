Rimini Calcio: firma il portiere Viscardi, sarà il vice Scotti

Sport

Saverio Viscardi al momento della firma con il ds Pietro Tamai.

Il Rimini ha scelto i due portieri che affiancheranno il veterano Francesco Scotti nel prossimo campionato di Serie D. Si tratta del napoletano Saverio Viscardi, 2002, lo scorso anno all'Olympia Agnonese; e del 2001 Giannis Sourdis, estremo difensore greco che la famiglia Pozzo ha prelevato nel 2017 dal Panathinaikos Atene, facendogli fare la trafila nei settori giovanili del Watford e dell'Udinese. Sourdis lo scorso anno ha giocato in serie D, al Cjarlins Muzane. Per due giovani in arrivo, un giovane (con alle spalle già quattro campionati tra Eccellenza, Serie D e Serie C) in partenza: Scott Arlotti, classe '99, ha firmato per il Monopoli.