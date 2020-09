Spettacolare sfilata di Ferrari e Porsche Gt in viale Ceccarini a Riccione

| 14:27 - 04 Settembre 2020

Il rombo delle "Rosse" in viale Ceccarini arriva sotto il patrocinio del Comune di Riccione che ha aderito all'iniziativa presentata dal presidente del Ferrari Club Italia di Maranello. Domani (sabato 5 settembre), in viale Ceccarini, dal pomeriggio fino alla sera, oltre 30 Ferrari e altrettante Porsche GT sfileranno in una parata di stelle lungo il salotto della città. Poi le "signore" si fermeranno per una esposizione lungo viale Ceccarini per lasciarsi ammirare da turisti e cittadini appassionati.



Le Ferrari e le Porsche però non resteranno ferme al posto perché domenica 6 settembre si terrà una corsa di regolarità non competitiva ad una velocità massima di 30 km/h sotto il controllo dei commissari ed istruttori del Ferrari Club Italia. La gara non competitiva sarà in piazza dell'Unità domenica mattina.

«Ferrari e Porsche in viale Ceccarini che sfilano per farsi ammirare è una di quelle occasioni che non si possono perdere - ha detto l'assessore al Turismo Stefano Caldari - Simbolo di eleganza e di potenza, oltre che di un made in Italy prestigioso rispecchiano pienamente il brand Riccione donando un'atmosfera di allegria e festa in viale Ceccarini. Un benvenuto nella Perla Verde al Ferrari Club Italia ».