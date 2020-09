Cinema Samuele: il 2 ottobre esce il nuovo disco del cantautore Bersani

Attualità

| 14:21 - 04 Settembre 2020

La copertina del nuovo disco "Cinema Samuele".

Venerdì 2 ottobre uscirà il nuovo disco di inediti del cantautore cattolichino Samuele Bersani: si chiamerà "Cinema Samuele". E' stato lo stesso artista a pubblicare sulla propria pagina Facebook la copertina del disco: "Settembre porta con sè l’aria fresca di un inizio. O di un ritorno, di chi in realtà non se n’è andato troppo lontano. E oggi voglio che sia vostra la copertina del mio nuovo disco, in uscita il 2 Ottobre. Perché mi siete mancati, mai nell’affetto. Così vi porto dentro il cinema della mia testa, con la luce della luna e l’ombra del Nettuno, a raccontare la vita come fosse una canzone", ha scritto a commento. E' il nono album da studio, dopo "Nuvola Numero Nove", uscito nel 2013. A sette anni di distanza, Bersani torna con una nuova opera, molto attesa dai suoi fan.