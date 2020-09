Metromare: Riccione chiede prolungamento verso sud, collegato però a nord con l'aeroporto

Attualità

Riccione

| 14:18 - 04 Settembre 2020

Metromare (foto di repertorio).

In una lettera al presidente della Provincia di Rimini, il sindaco di Riccione Renata Tosi ha espresso la posizione dell'amministrazione circa il prolungamento del Metromare in zona sud, nei territori di Misano e Cattolica. Il sindaco Tosi ha parlato di "gravi criticità che permangono sulla città di Riccione a causa del deturpamento urbanistico perpetrato dal metromare" e ha evidenziato che i due macro poli turistici della Perla Verde, zona sud (area Sud-Campeggi-Terme) al confine con Misano e la zona Nord-Marano-Aeroporto al confine con Rimini, abbiano la necessità di connettersi "con un servizio pubblico capace di rispondere ai bisogni di mobilità di tutta la fascia di Riccione Marina".



"L’area campeggi - si legge nella lettera - già oggi dotata di strutture di grande ricettività è oggetto di un importante programma di riqualificazione così come il polo termale mentre l’area Marano è caratterizzata maggiormente per la presenza di locali ed attività sportive che andranno a svilupparsi anche verso l’insediamento di poli urbani di carattere educativo-scolastico (Karis), ricettivo (Conchiglie), sportivo ricettivo (Reggiana)". Quindi, afferma il sindaco Tosi, è "interesse imprescindibile per il Comune di Riccione sviluppare questa direttrice sul lungomare".



LA PROPOSTA DI RICCIONE. L'amministrazione comunale della Perla Verde chiede di prolungare la linea filoviaria litoranea, in modo che da Misano e Cattolica si possa risalire fino al confine nord con Rimini, con un collegamento diretto con l'aeroporto Fellini di Rimini. Il metromare dovrebbe proseguire su via Torino, viale Milano e viale D'Annunzio. "Con leale spirito collaborativo e costruttivo, anche questa volta abbiamo dato il nostro contributo come città di Riccione, affinché questo trasporto pubblico sia un beneficio e non un problema come invece si è dimostrato essere", evidenzia la Tosi, che aggiunge: "Il nostro spirito è sempre stato costruttivo. Noi abbiamo un solo obiettivo e cioè quello di dotare la città, che ha il suo cuore pulsante, la sua economia trainante sulla fascia litoranea, di collegamenti efficienti e in grado di connettere il lungomare con l'aeroporto".