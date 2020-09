Santarcangelo: al via lavori per nuovo percorso ciclopedonale in via Felice Orsini

Attualità

Saranno realizzate nei prossimi giorni due opere per migliorare la sicurezza degli studenti che percorrono via Orsini per raggiungere la scuola media Franchini e l’ITSE Rino Molari. L’intervento prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale, lato monte, nel tratto di via Orsini compreso tra le vie Mazzini e San Marino, che sarà collegato ai percorsi pedonali presenti da un nuovo attraversamento pedonale proprio all’incrocio tra le vie Orsini e San Marino. Delimitato da borchie e da una doppia riga bianca e gialla, il nuovo percorso ciclopedonale sarà pronto prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.



«In via Orsini realizziamo un piccolo intervento che garantisce però un netto miglioramento della sicurezza di studenti e studentesse che si recano ogni giorno nei plessi scolastici dalla stazione ferroviaria e dall’hub del trasporto pubblico locale di piazzale Esperanto», afferma il vicesindaco Pamela Fussi.



«Si tratta di un’opera che non prevede la realizzazione di cordoli o altri manufatti – prosegue il vicesindaco – ma comporta solo un cambio di segnaletica orizzontale e verticale: in questo modo realizziamo un sistema sperimentale che potrebbe essere modificato e riadattato con facilità alle necessità future di residenti e studenti».



«Così come per altri interventi già portati a termine o di prossima realizzazione – conclude – l’obiettivo di queste opere è infatti quello di creare circuiti di mobilità sostenibile e garantire lo sviluppo del sistema di strade scolastiche, come da mandato del Consiglio comunale».