Aperta a Novafeltria filiale della Banca Malatestiana

Attualità

Novafeltria

| 13:42 - 04 Settembre 2020

La nuova filiale di Banca Malatestiana a Novafeltria.



Da lunedì 31 agosto Banca Malatestiana è presente anche nel comune di Novafeltria.

L’Istituto di Credito Cooperativo riminese, che da gennaio 2019 è parte del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, ha aperto una nuova filiale a Novafeltria, in via XXIV Maggio, 81.

Questa scelta rappresenta per Banca Malatestiana un’espansione verso un’area geografica strategica ma anche una risposta concreta alle istanze del territorio. “Dialogo e competenza sono i nostri punti di forza ed i principi sui quali si basa il nostro operato- dichiara il Presidente Enrica Cavalli – Ci auguriamo di riuscire ad instaurare un rapporto di collaborazione e fiducia con la comunità locale, offrendo al territorio, famiglie ed imprese, un’alternativa di valore”.

La nuova filiale, coordinata dal responsabile Davide Tentoni, è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 13.00, ed è una delle cosiddette “filiali evolute” di Banca Malatestiana, poiché oltre ad offrire la tradizionale operatività bancaria è dotata anche dell’ Area SelfOpen24hBM, che consente alla clientela di effettuare prelievi, versamenti e le principali operazioni bancarie, in completa autonomia, 7 giorni su 7 , dalle ore 5.30 del mattino alle ore 23.00 della sera.

Novafeltria si aggiunge all’ormai vasto territorio servito da Banca Malatestiana che, con le sue 29 filiali, si estende capillarmente su tutta la provincia di Rimini e dal 2019 anche nelle province di Pesaro e Urbino, confermando ulteriormente la propria natura di banca del territorio e di riferimento del tessuto socio economico locale.