Pietracuta Calcio: doppio colpo, l'under Bucci in attacco e il terzino Ferraro

Sport

Pietracuta di San Leo

| 13:27 - 04 Settembre 2020

Antonio Ferraro e in gallery Simone Bucci.

Il mercato del Pietracuta si chiude con un duplice botto, sono ufficiali gli arrivi di Simone Bucci e Antonio Ferraro.

Simone è un Pietracutese doc, attaccante mancino classe 2001 va a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo a disposizione di mister Fregnani. Cresciuto nel vivaio del Santarcangelo, finisce giovanissimo nei taccuini degli osservatori e nella stagione 2016/17 passa agli Allievi Nazionali del Bologna. Una serie di infortuni ne limitano le presenze nelle ultime stagioni, ma gli permettono ugualmente di essere impiegato in campionati nazionali nuovamente con la casacca del Santarcangelo e della Sammaurese in cui ha giocato nell’ultima stagione.

Antonio è un classe ’95 nativo della provincia di Cosenza. Arriva a Rimini per motivi di studio ed è protagonista nella Stella che per anni ottiene salvezze miracolose sotto la guida sapiente di mister Boldrini. Laterale sinistro di difesa, nell’ultima stagione ha militato con la Juvenes Dogana nel campionato Sammarinese.



Ufficio stampa Pietracuta Calcio