Lutto in Comune a Rimini, scompare Maria Stella Lodovichetti del Piano Strategico

Attualità

Rimini

| 11:58 - 04 Settembre 2020

Maria Stella Lodovichetti.

“Illuminava il cuore quando la incontravi, anche quando le prime avvisaglie della malattia iniziavano a profilarsi senza riuscire a spegnere il suo sorriso. Ed è così che vogliamo ricordare la nostra Stella, compagna di lavoro ma anche amica sensibile e disponibile ad affrontare, fianco a fianco, ogni problema.”



Così i colleghi, il direttore generale e la Giunta del Comune di Rimini hanno voluto ricordare Maria ‘Stella’ Lodovichetti, scomparsa nella giornata di giovedì lasciando un grande vuoto e un immenso dolore in chi con lei aveva condiviso impegni e speranze.



Entrata di ruolo nel Comune di Rimini nella seconda metà degli anni ’90, aveva trovato, dopo l’esperienza in Provincia, nell’Ufficio relazioni con il pubblico prima, nel Piano strategico poi, i luoghi dove convogliare la propria passione per gli altri e la competenza per immaginare il futuro.



Per ricordarla questa sera alle ore 20 presso la chiesa di Castelvecchio a Savignano ci sarà un momento di preghiera, mentre il funerale si terrà domani, sabato 5 settembre, sempre a Savignano sul Rubicone, alle ore 15,30 presso la chiesa di Santa Lucia.