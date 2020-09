Inizia il count down per la nuova piscina del Garden Rimini

Attualità

| 11:49 - 04 Settembre 2020

Posa mattonelle della nuova piscina.

E’ stata a lungo sognata e attesa ma ora sta diventando realtà e il momento storico sta arrivando: tra poche settimane Rimini avrà una nuova piscina, antistante a quella già presente al Garden e costruita dalla Polisportiva di via Euterpe.



Ultimati i lavori preliminari e nelle recenti settimane la avveniristica copertura in legno, nei giorni scorsi sono state posate le prime mattonelle sulla vasca che presto sarà interamente ricoperta e pronta per essere riempita.



Può quindi iniziare il countdown per una delle strutture sportive più attese dalla città: la nuova vasca da 8 corsie di 25 metri con annessa tribuna sarà accompagnata anche da nuovi spogliatoi e dal rifacimento di quelli esistenti, da interventi di ristrutturazione e miglioramento degli spazi che renderanno il Garden un centro a misura di sportivo e di famiglia per un futuro di salute e benessere per tutti i riminesi.



Il nuovo progetto è completamente ecosostenibile grazie ai materiali utilizzati e ad alcuni interventi come l’utilizzo completo di led a basso consumo e di pannelli ad altissima efficienza; il tutto va in una direzione green che permette alla Polisportiva di essere autosufficiente da un punto di vista energetico (in alcuni periodi può addirittura vendere energia) riducendo notevolmente il tasso inquinante (oltre a questo sono stati anche piantumati 7.000mq di prato nell’area esterna).



Un ulteriore valore aggiunto è il sistema di ricambio d’aria veloce e continuo per una sicurezza completa, addirittura sovradimensionato rispetto agli standard di legge ed esteso a tutti gli ambienti comuni del Garden.



La costruzione della piscina è frutto di un importante investimento, ancor più difficile in questo particolare momento, ma la Polisportiva Garden lo aveva promesso e non si è tirata indietro, grazie anche ai sacrifici e al sostegno degli oltre 100 collaboratori e istruttori che presto potranno guardare con soddisfazione la realizzazione di questo storico progetto.



Aumenterà dunque notevolmente lo spazio acqua in un ambiente ancora più sicuro dove praticare nuoto, corsi e sport acquatici in genere; sono già iniziate nel rattempo le pre-iscrizioni ai vari corsi in vista della nuova stagione per essere i primi a vivere l’emozione della nuova vasca.



Tra le novità in vista, in autunno durante il weekend nella vecchia piscina saranno posizionati scivoli e giochi gonfiabili che la trasformeranno in un parco acquatico galleggiante mentre la nuova piscina sarà dedicata all’attività natatoria.



Sarà un regalo alla città di Rimini da parte della Polisportiva, che sorge su un terreno pubblico in concessione e che allo scadere della concessione tornerà di proprietà pubblica, con tutto quello che in questi anni è stato fatto e sarà fatto ancora: è infatti in progetto per la prossima primavera il restyling della vecchia piscina e la realizzazione dei nuovi spogliatoi esterni per i campi di calcetto.



A breve verrà comunicata la data dell’inaugurazione della nuova piscina con una sorpresa/regalo per tutti i riminesi che potranno così provare l’emozione di questo storico momento.