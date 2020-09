Coriano, concluso con successo il centro estivo Junior Village

Attualità

| 10:49 - 04 Settembre 2020

Il sindaco di Coriano e lo staff del centro estivo.

Al termine della decima settimana di attività, si è concluso venerdì 28 Agosto il Junior Village 2020, Centro Estivo organizzato come ogni anno dalla Polisportiva Junior Coriano.



Periodo nel quale sul parquet del PalaSic e negli spazi messi a disposizione dal Comune di Coriano, si sono cimentati in varie attività ludico-sportive e formative circa 200 ragazzi tra i 4 e 14 anni, sotto l'attenta supervisione dei giovani istruttori dello Staff.





Matteo Monticelli e Nicola Fabbri (i due responsabili del Junior Village concordano): "È stata una stagione particolare, diversa e più impegnativa per ovvi motivi, ma non per questo meno divertente ed entusiasmante di quelle passate, stagione in cui, più che negli anni scorsi, era doveroso rimboccarsi le maniche e mettersi in gioco per far felici i nostri bimbi. Con un pizzico di presunzione possiamo dire di esserci riusciti o quantomeno di esserci impegnati al massimo per riuscirvi, nonostante i protocolli restrittivi ci abbiano impedito di proporre attività particolari come le escursioni al mare in montagna tanto amate dai ragazzi, norme peraltro alle quali ci siamo scrupolosamente attenuti come certificato dalle Ispezioni ricevute della USL."





Beatrice Boschetti (Assessore alle Politiche Sociali): "Complimenti a tutto lo Staff della Polisportiva Junior, in particolare al Presidente Sabina Marzi che con grande senso di responsabilità, caparbietà ed anche una buona dose di coraggio ha fortemente voluto che uno dei Centri Estivi più apprezzati della Provincia, potesse fornire anche quest'anno un servizio tanto importante per la nostra Comunità."





Gianluca Fabbri (Consigliere con delega allo Sport): "Un doveroso Grazie e è un forte applauso va a tutto lo Staff dello Junior Village per la passione, l'impegno e la professionalità dimostrata, avete ampiamente ripagato la fiducia che i genitori hanno riposto in voi affidandovi i loro bambini, regalando loro un'estate divertente e spensierata....soprattutto quest'anno, ne avevano un estremo bisogno".





Domenica Spinelli (Sindaco di Coriano): "In un anno difficile come questo siamo riusciti, con un grande lavoro di squadra tra pubblico e privato, a dare speranza e servizi al territorio. Questa è la strada giusta per far crescere la comunità che ho l'onore di amministrare da 8 anni."