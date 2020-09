Rimini: "Attenzione al parco Villaggio Primo Maggio: alberi e rami pericolosi"

Attualità

Rimini

| 08:16 - 04 Settembre 2020

Alberi secchi pericolosi.

"Segnalo che nel parco in fondo alla via Bidente, Villaggio Primo Maggio, lungo il fosso vi sono alberi che sembrano appartenere a nessuno. Sono pericolosi, ogni volta che tira vento cadono grossi rami." Lo scrive un lettore alla redazione di altarimini.it.



Nel messaggio viene evidenziato come ci siano degli alberi oramai secchi e non ancora abbattuti e che questo potrebbe causare problemi a chi transita nelle vicinanze.



"Due alberi sono ormai morti ma nessuno li abbatte. Sotto vi passeggiano gli abitanti, anziani e bambini. Vista la situazione che dura da anni sorge il dubbio che probabilmente la manutenzione di questi alberi non competa a Anthea ma bensì alla Repubblica di San Marino, da dove arriva l'acqua del fosso o al Vaticano o da qualche altro inutile ente italiano." commenta con foga il nostro lettore "Da oltre 10 anni che li vedo nessuno e venuto mai a potare. Aspettiamo come al solito che succeda qualcosa di brutto per poi fare lo scaricabarile? Eppure chi ci amministra conosce bene la zona visto che ci ha speso da poco quattrini per un invaso e inutili ponticelli chiusi".









