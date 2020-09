Rimini, tennis: domenica scatta la serie C femminile a squadre

Sport

07:04 - 04 Settembre 2020

I maestri Gasparini e Mazza con Mazzola e Lombardini.

Impegnativo esordio per il Tennis Club Viserba direttamente nella seconda giornata del tabellone regionale della serie C femminile. La squadra riminese composta da Alessandra Mazzola e Giulia Pasini 2.4, Marta Lombardini 2.6, Beatrice Letizia 2.7, Greta Vagnini 3.1, Emily Maggi 3.2 e Chiara Giorgetti 3.3 esordirà in casa domenica (dalle 14.30) contro il Tennis Club Faenza che schiera Alessia Ercolino 2.6, Chiara Arcangeli 2.6, Virginia Lodi 3.2, Emanuela D’Alba 3.4 e Sofia Regina 3.5. Si tratta di un confronto impegnativo, ma non impossibile per la formazione riminese che, al completo, ha poche rivali in questa competizione. Da sottolineare che il Tc Faenza è l’ex squadra di Giulia Pasini che da due anni difende i colori del Tc Viserba. Dunque si apre la corsa verso l’obiettivo della B2, che premierà due formazioni, in un campionato che, sia per l’emergenza Covid che per l’istituzione della nuova B2, non prevede retrocessioni. Il Tennis Club Viserba è sicuramente tra le formazioni più attrezzate per arrivare in fondo, ma non sarà affatto facile, anche perché le avversarie di valore non mancano. A cominciare dal Tennis Club Faenza.