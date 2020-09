Il gusto del porto, a Bellaria cibo e musica: la cantante Darma tra le protagoniste

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 12:46 - 04 Settembre 2020

Silvia Vasini, Darma (Foto Marco Parollo).

Sabato 5 e domenica 6 settembre a Bellaria Igea Marina si terrà la manifestazione "Il gusto del porto", evento enogastronomico che per l'occasione vedrà allestiti 14 punti con stand gastronomici. Ci saranno anche alcuni punti spettacolo e tra le voci protagoniste c'è anche quella della cantante, bellariese d'adozione, Silvia Vasini, alias Darma. Sabato si esibirà sulla "Teresina", imbarcazione storica ancorata in via Carducci, mentre domenica sarà in piazza di Capitaneria di Porto. «E' una bella situazione cantare vicini a casa propria. Sulla Teresina sarò accompagnata da Davide Baldazzi alla chitarra e Ilaria Frigato al contrabbasso, in acustico», spiega Darma. In quartetto, domenica, si aggiungerà Christian Canducci alla batteria. Darma, che ha pubblicato "Vertigine", primo disco di inediti, si esibirà con un repertorio di cover di canzoni anni '50-'60. Ascolta l'intervista cliccando sul pulsante audio.