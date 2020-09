Musica, tradizione, enogastronomia: in Riviera non ci si annoia mai! Ecco cosa fare nel week-end

Eventi

Rimini

| 05:33 - 04 Settembre 2020

Gli eventi dal 4 al 6 settembre.

L’estate è agli sgoccioli, ma in Riviera guai a perdere la voglia di divertirsi e tanti sono gli appuntamenti che offre il calendario per questo week-end, da vivere rigorosamente in sicurezza. Se non sapete ancora cosa fare, abbiamo pensato di darvi qualche idea. Buon week-end.





MANIFESTAZIONI E MUSICA ALL’APERTO



Daniele Silvestri arriva venerdì 4 settembre all'Arena della Regina di Cattolica (ore 21,00) per una tappa del suo “La cosa giusta Tour 2020”, partito il 18 luglio da Villafranca. Con Silvestri saliranno sul palco i sette musicisti della sua band: Piero Monterisi (batteria), Gabriele Lazzarotti (basso), Gianluca Misiti (tastiere e sintetizzatori), Daniele Fiaschi (chitarre), Marco Santoro (fagotto e tromba), Jose Ramon Caraballo Armas (tromba e percussioni), Duilio Galioto (tastiere). QUI tutte le info.



Domenica 6 settembre chiude la rassegna delle Albe in controluce, concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione, alle ore 6 alla Spiaggia 17/19 (ingresso gratuito) con lo spettacolo Rituale per una nuova alba, anteprima della nuova edizione del Riccione TTV Festival, con il pianista Cesare Picco, compositore di fama mondiale, e i performer della Dancehaus Company (Samira Cogliandro, Cristian Cucco e Giovanni Leone).



A Misano a segnare l’inizio del weekend, come sempre, sarà la Portovida, l’appuntamento che dalle 18:00 del venerdì anima il lungodarsena di Portoverde con mercatini, musica e artisti di strada.



Fino al 4 settembre, le musiche più identitarie della Romagna si mescolano alle sonorità di grandi artisti italiani in Balamondo - World Music Festival. Sul Palco di Piazza Cavour artisti misceleranno le loro musiche a quelle di Mirko Casadei, uno dei maggiori rappresentanti della musica romagnola (info e prenotazione online obbligatoria www.balamondo.it ).



Il fascino della luna che illumina l'antico borgo, la magia del cinema e lo spettacolo della maestosa Rocca Malatestiana a fare da sfondo. Saranno questi gli ingredienti principali della 27esima edizione di Rocca di Luna, tradizionale appuntamento dell'estate in Valconca, che torna nella cornice di Montefiore Conca dal 5 al 6 settembre prossimi. QUI tutte le info.



A Cattolica, sabato alle ore 21 in piazza 1° maggio, si svolgerà la serata “Il rock vs il liscio” con l’esibizione della regina del Rock Italiano Irene Grandi (con il suo “Power Trio”) in jam session con Mirko Casadei, frontman della “Mirko Casadei POPular Folk Orchestra” e direttore artistico dello spettacolo. E’ una proposta musicale, quella di Mirko Casadei, che intreccia suoni e tradizioni. QUI tutte le info.





ENOGASTRONOMIA



Quattordici aree enogastronomiche e quattro punti spettacolo: si presenta così "Il gusto del porto", la due giorni che Bellaria Igea Marina dedica al Porto Canale e ai prodotti del mare. Si parte alle ore 19,00 di sabato 5 settembre per replicare domenica 6 sempre alla stessa ora. QUI tutte le info.





CINEMA IN ARENA



A Misano domenica, per la rassegna “Cinema sotto le stelle” nell’arena del Parco del Sole verrà proiettata la commedia “Troppo Napoletano”. Ore 21.





CULTURA, MOSTRE E MERCATI



L’Associazione “Il Palloncino Rosso” volta le spalle al mare, attraversa la strada e inaugura una nuova mostra presso la Colonia Novarese. Imponente e affascinante, lo scheletro del “transatlantico”, edificio ultimato in soli 126 giorni nel 1934, torna dopo anni di vuoto, a custodire la storia di un’Italia che non c'è più e le piccole e toccanti storie di chi la frequentò. La mostra, con ingresso libero, sarà inaugurata venerdì 4 settembre alle 18.00 e rimarrà aperta fino al 20 settembre. QUI tutte le info.



Un festival culturale a tutti gli effetti, tra concerti, installazioni artistiche, mostre fotografiche e proiezioni di film, con in più la massima attenzione alla solidarietà e alla sostenibilità, tra prodotti equo-solidali e plastic free: da venerdì 4 a domenica 6 settembre gli ex magazzini Enel di via Destra del Porto a Rimini ospitano la seconda edizione di Humus Altro Festival, appuntamento interamente organizzato dagli oltre 50 volontari, rigorosamente under 30, dell'associazione Humus. QUI tutte le info.



La sesta edizione del Cantiere poetico di Santarcangelo (4-12 settembre 2020) si presenta ricca di importanti artisti nazionali e giovani talenti: il programma completo è disponibile in formato di pieghevole cartaceo e sul sito www.cantierepoetico.org. Nel rispetto delle disposizioni anti Covid, per tutti gli eventi è richiesta la prenotazione sul sito.



Con gli ultimi appuntamenti in programma fino a domenica 6 settembre si avvia alla conclusione il Festival Le Città Visibili a Rimini, la rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci, per la sua ottava edizione. Dopo il giardino di Palazzo Lettimi (edizioni dal 2013 al 2017) e l’ex Macello di Via Dario Campana (edizioni 2018 e 2019) quest’anno la kermesse è accolta dal Complesso degli Agostiniani (Teatro degli Atti, Chiostro, Sala Pamphili, Corte degli Agostiniani). QUI i dettagli del programma.



Il Comune di Riccione ospiterà anche quest'anno la manifestazione “Lo Smanét - Handmade market, art space and music” che si terrà al Castello degli Agolanti il 5 e 6 settembre, dalle 11 alle 21. Lo Smanèt, un progetto artistico "smanato" che, mantenendo ben salde le radici romagnole, riunisce artigiani provenienti da tutta Italia che propongono espressioni creative e workshop in una cornice suggestiva.



Torna il Bellaria Street Market dal 4 al 6 settembre all'interno della splendida cornice del Centro Commerciale Naturale Isola dei Platani. I commercianti scendono in campo e propongono sconti fino al -70%. Un'occasione per una passeggiata nel verde approfittando dello shopping tra mille occasioni offerte nei vari negozi aderenti.











M.A.C.