Meteo Rimini: weekend con sole e temperature gradevoli

| 16:34 - 03 Settembre 2020

Foto Pierluigi Missiroli.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 03/09/2020 ore 16:30



Venerdì 4 Settembre 2020



Stato del cielo: In prevalenza sereno, poco nuvoloso al pomeriggio sui rilievi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +14°C e +18°C, massime comprese tra +25°C e +27°C.

Venti: a regime di brezza.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Sabato 5 Settembre 2020



Stato del cielo: in prevalenza sereno. Locali addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +14°C e +18°C, massime comprese tra +27°C e +29°C.

Venti: a regime di brezza.

Mare: poco mosso, temporaneamente mosso nel pomeriggio al largo.

Attendibilità: molto alta.



Domenica 6 Settembre 2020



Stato del cielo: sereno al mattino, fino a poco nuvoloso per velature alte e localmente stratificate tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +14°C e +19°C, massime comprese tra +26°C e +30°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Linea di tendenza: instabilità in probabile aumento per effetto di una perturbazione che potrà favorire rovesci e locali temporali nella seconda parte di giornata di Lunedì 7 Settembre e nella prima parte di giornata di Martedì 8 Settembre. Temperature in calo sia nei valori minimi che nei valori massimi.

