Calcio: Nazionale di San Marino torna in campo contro Gibilterra

| 16:23 - 03 Settembre 2020

Franco Varrella, ct della nazionale di San Marino (foto FSGC).

La Nazionale di San Marino è pronta a fare il suo ritorno in campo, a distanza di tantissimo tempo dall’ultima volta. Domani mattina (venerdì 4 settembre) la partenza per Gibilterra, per affrontare un avversario del tutto inedito nella nuova UEFA Nations League che - nel girone D2, nel quale è stato sorteggiato anche San Marino - vedrà anche il Liechtenstein sulla strada dei Titani. “Quando parliamo di partite internazionali non esistono sfide semplici - assicura Davide Simoncini, capitano dei Biancoazzurri -; certo ci sono differenze rispetto alle qualificazioni ad Europei e Mondiali e le possibilità di sperare di fare risultato ci sono, maggiori rispetto agli impegni citati. Certo a nessun giocatore piace perdere e noi vogliamo fare il miglior risultato possibile”.



Dello stesso avviso Franco Varrella, che nel nuovo format di Nations League vede “opportunità aumentate e una notevole differenza rispetto a sfide impari con la prima nazionale del mondo (il Belgio, ndr) com’è stato nell’ultima campagna di qualificazione agli Europei. Ora lo stimolo è doppio perché prima avevamo l’orgoglio di affrontare il meglio del meglio internazionale, mentre oggi la possibilità di mettere a confronto lo straordinario mondo dilettantistico della Repubblica di San Marino rispetto al professionismo, ancora latente, di Gibilterra. Quello che mi auguro e mi aspetto - confida il CT - è di essere riuscito a trasmettere ai ragazzi la differenza di approccio che dovremo avere in questo incontro. Vorremmo giocare partite per riuscire a competere nella finalizzazione del risultato”.



Questi i 23 giocatori convocati da Franco Varrella per la sfida tra Gibilterra e San Marino, prevista per sabato 5 settembre alle ore 15:00. L’incontro sarà trasmesso in diretta e in chiaro su San Marino RTV.



Portieri: 1 Zavoli Matteo (1996, Libertas), 12 Benedettini Simone (1997, Murata), Benedettini Elia (1995, Novara, Ita).



Difensori: 2 Rossi Dante Carlos (1987, Pennarossa), 3 Palazzi Mirko (1987, Marignanese, Ita), 4 D'Addario Alessandro (1997, Tre Fiori), 5 Brolli Cristian (1992, Folgore), 6 Simoncini Davide (1986, Tre Fiori), 11 Battistini Manuel (1994, Virtus), 13 Grandoni Andrea (1997, La Fiorita).



Centrocampisti: 8 Golinucci Enrico (1991, Libertas), 9 Ceccaroli Luca (1995, Tre Penne), 14 Giardi Mattia (1991, Folgore), 15 Zonzini Kevin (1997, Cosmos), 16 Mularoni Marcello (1998, La Fiorita), 17 Golinucci Alessandro (1994, Pietracuta, Ita), 19 Tosi Luca (1992, Pietracuta, Ita), 21 Lunadei Lorenzo (1997, Fya Riccione, Ita).



Attaccanti: 7 Vitaioli Matteo (1989, Tropical Coriano, Ita), 10 Berardi Filippo (1997, Vibonese, Ita), 18 Nanni Nicola (2000, Crotone, Ita), 20 Hirsch Adolfo José (1986, Pennarossa), 22 Tomassini Fabio Ramon (1996, Pietracuta, Ita).